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Генштаб ВСУ: сбиты 32 из 55 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 164 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 09 апреля 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 09:11
Генштаб ВСУ: сбиты 32 из 55 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 164 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 9 апреля 2025 года российские военные выпустили по Украине 55 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 32 беспилотника, запущенных российскими военными. Еще 8 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

В результате российской атаки причинен ущерб в Харьковской и Днепропетровской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью и утром 9 апреля на территории Российской Федерации были перехвачены 164 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Оренбургской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Курской, Белгородской, Пензенской, Орловской, Саратовской областей, над территорией Краснодарского края и Ставропольского края, над территорией Республики Северная Осетия-Алания, над акваторией Азовского и Черного морей, а также над Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
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