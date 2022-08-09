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    В мире

    NYT: взрывы в Крыму – результат удара ВСУ

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    NYT: взрывы в Крыму – результат удара ВСУ
    AP Photo/Ramon Espinosa

    Как сообщил газете The New York Times представитель министерства обороны Украины, удар по аэродрому Саки в Крыму был нанесен Вооруженными силами Украины. При этом подчеркивается, что при ударе по военной базе использовались вооружения украинского производства. Добавим, что это первый удар ВСУ по Крыму с начала российского вторжения в Украину.

    О том, что удар нанесен украинской армией, собщает и журналист Майкл Вайсс, специализирующийся на вопросах безопасности – также с ссылкой на источник в МО Украины.

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    Эксперты, с которыми беседовал журналист, считают, что с 90% вероятностью для атаки использовались запускаемые с установки залпового огня HIMARS ракеты MGM-140, дальность действия которых составляет 300 километров. Однако не исключено, что удар был нанесен крылатыми ракетами.

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    В российском министерстве обороны основной версией происшедшего называют нарушение правил безопасности. Российская сторона утверждает, что речь идет о взрыве нескольких боеприпасов. "Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва – нет", – цитирует представителя МО РФ агентство РИА Новости.

    Глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке под Евпаторией погиб один человек. Также сообщается о пяти раненых и 30 эвакуированных. Аксенов сообщил, что до 24 августа на территории полуострова будет действовать высокий, "желтый" уровень опасности.

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    Как сообщает агентство УНИАН, аэродром Саки – один из основных для российских ВВС, здесь базируется 43-й истребительный авиаполк, оснащенный у-30СМ, Су-33 и бомбардировщиками Су-24М. Полк принимает активное участие в ударах по украинской территории.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 9 Августа 2022
    СМИ сообщили о взрывах на военном аэродроме в Крыму
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