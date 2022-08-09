В имении Трампа во Флориде прошел обыск. Белый дом: "Мы узнали об этом из СМИ"

В понедельник, 8 августа, в Мар-а-Лаго (Флорида), имении экс-президента США Дональда Трампа, был произведен обыск, в котором участвовали около 100 сотрудников ФБР, сообщает New York Post.

Дональд Трамп подтвердил эту информацию. Он сказал, что поместье "в настоящее время находится в осаде, подвергается обыску и оккупировано". "После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный обыск в моем доме не был ни необходимым, ни уместным", – добавил Трамп.

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Телеканал CNN сообщил, что Трампа не было в поместье во время обыска и что у ФБР был ордер.

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Издание New York Times пишет, что ФБР, по всей видимости, ищет документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома.

Хотя еще в феврале издание Washington Post сообщало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения Трампа несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома.

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Представитель Белого дома заявил, что администрация Джо Байдена не была заранее проинформирована ФБР о намерении провести обыск в имении бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде.По словам чиновника, президент Байден узнал об обыске из сообщений СМИ.

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Сайт "Голос Америки" пишет, что обыск был проведен ФБР на фоне расследования министерства юстиции США о перемещении Трампом официальных президентских документов в поместье во Флориде.

Министерство юстиции отказалось комментировать обыск.

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Трамп, который сделал свой клуб в Палм-Бич домом после ухода из Белого дома в январе 2021 года, обычно проводит лето в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, потому что Мар-а-Лаго обычно закрывается на лето в мае.

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Минюст США проводит расследование о перемещении Трампом записей в имение во Флориде. О чем сообщалось еще в апреле.

Расследование началось после того, как Национальное управление архивов и документации США в феврале уведомило Конгресс о том, что вернуло около 15 коробок с документами Белого дома из дома Трампа во Флориде, некоторые из которых содержали секретные материалы. В то время Комитет по надзору Палаты представителей США объявил, что расширяет расследование действий Трампа, и попросил Национальное управление архивов и документации предоставить дополнительную информацию.

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Ранее Трамп подтвердил, что согласился вернуть некоторые записи, назвав это "обычным и рутинным процессом".