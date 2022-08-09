В имении Трампа во Флориде прошел обыск. Белый дом: "Мы узнали об этом из СМИ"
В понедельник, 8 августа, в Мар-а-Лаго (Флорида), имении экс-президента США Дональда Трампа, был произведен обыск, в котором участвовали около 100 сотрудников ФБР, сообщает New York Post.
Дональд Трамп подтвердил эту информацию. Он сказал, что поместье "в настоящее время находится в осаде, подвергается обыску и оккупировано". "После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный обыск в моем доме не был ни необходимым, ни уместным", – добавил Трамп.
Телеканал CNN сообщил, что Трампа не было в поместье во время обыска и что у ФБР был ордер.
Издание New York Times пишет, что ФБР, по всей видимости, ищет документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома.
Хотя еще в феврале издание Washington Post сообщало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения Трампа несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома.
Представитель Белого дома заявил, что администрация Джо Байдена не была заранее проинформирована ФБР о намерении провести обыск в имении бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде.По словам чиновника, президент Байден узнал об обыске из сообщений СМИ.
Сайт "Голос Америки" пишет, что обыск был проведен ФБР на фоне расследования министерства юстиции США о перемещении Трампом официальных президентских документов в поместье во Флориде.
Министерство юстиции отказалось комментировать обыск.
Трамп, который сделал свой клуб в Палм-Бич домом после ухода из Белого дома в январе 2021 года, обычно проводит лето в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, потому что Мар-а-Лаго обычно закрывается на лето в мае.
Минюст США проводит расследование о перемещении Трампом записей в имение во Флориде. О чем сообщалось еще в апреле.
Расследование началось после того, как Национальное управление архивов и документации США в феврале уведомило Конгресс о том, что вернуло около 15 коробок с документами Белого дома из дома Трампа во Флориде, некоторые из которых содержали секретные материалы. В то время Комитет по надзору Палаты представителей США объявил, что расширяет расследование действий Трампа, и попросил Национальное управление архивов и документации предоставить дополнительную информацию.
Ранее Трамп подтвердил, что согласился вернуть некоторые записи, назвав это "обычным и рутинным процессом".