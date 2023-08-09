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    В мире

    Под Москвой на Загорском оптико-механическом заводе прогремел мощный взрыв: причинен значительный ущерб, множество пострадавших

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    Под Москвой на Загорском оптико-механическом заводе прогремел мощный взрыв
    Фото из соцсетей     Под Москвой на Загорском оптико-механическом заводе прогремел мощный взрыв
    Кадр из видео/соцсети

    В среду, 9 августа, на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) прогремел мощный взрыв. Есть значительные разрушения. По всей видимости, есть жертвы.

    На предприятии объявлена тотальная эвакуация, в том числе в арендованных цехах. Во многих соседних зданиях вылетели стекла.

    Агентство "Интерфакс" передает со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС: "В 10:45 поступил информация о взрыве по адресу: город Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, 212 В, Загорский оптико-механический завод".

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    Прокуратура Московской области утверждает, что взрыв прогремел "на складе пиротехнических изделий". Непонятно, зачем такой склад мог находиться на территории ЗОМЗ.

    Председатель комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил: "Источником детонации стал склад пиротехники, помещение под который арендовала одна из известных в городе компаний. Причина взрыва в нарушении технологических процессов".

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    Федеральные российские СМИ заявляют, что причинами взрыва на заводе в Сергиевом Посаде стали "нарушение технологического процесса" и "человеческий фактор". Хотя расследование еще не начали проводить.

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    МЧС РФ заявляет, что пострадали 25 человек, из них двое госпитализированы.

    Телеграм-канал Astra отмечает, что в сотнях метров от места взрыва был обнаружен снаряд.

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    Телеграм-канал Baza пишет: "На месте происшествия начался разбор завалов. По данным очевидцев под завалами могут быть погибшие".

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    Работники швейного цеха, находящегося рядом с ЗОМЗ, говорят, что "прилетел беспилотник".

    Директор компании "Пиро-Росс" утверждает, что взрыв произошел не на складе пиротехнических изделий. По словам Сергея Чанкаева взрыв произошел на соседнем складе, где хранились металлические трубы. При этом, там якобы не было никаких горючих материалов, отмечает Baza.

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    Глава администрации Сергиева Посада Дмитрий Акулов сообщил, что пострадали более 40 человек, 23 из них доставлены в больницы, четверо в реанимации. Почти у всех осколочные и резанные раны.

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    МЧС по Московской области заявляет: "На месте происшествия работают более 150 человек, в том числе спасатели и кинологические расчеты отряда Центроспасс и "Лидер" МЧС России".

    Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) – один из основных разработчиков и изготовителей большой гаммы наблюдательных приборов, медицинской аппаратуры, фотометрических приборов, сообщает сайт предприятия. ЗОМЗ также назван головным предприятием по разработке и серийному выпуску биноклей и монокуляров. Производит как гражданскую продукцию, так и продукцию военного назначения.

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