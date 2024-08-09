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ВСУ атаковали под Липецком военный аэродром, продолжаются обстрелы целей в Курской области РФ

время публикации: 09 августа 2024 г., 09:10 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 09:19
ВСУ атаковали под Липецком военный аэродром, продолжаются обстрелы целей в Курской области РФ
Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

В ночь на 9 августа украинские БПЛА атаковали российский военный аэродром под Липецком. Судя по сообщениям местных жителей, был поражен склад боеприпасов: была зафиксирована вторичная детонация. Местные власти подтвердили повреждение объекта энергетической инфраструктуры, сообщили о примерно десяти пострадавших и объявили об эвакуации жителей четырех населенных пунктов. В Липецкой области были отменены развлекательные мероприятия.

В Курской области РФ утром 9 августа неоднократно объявляли ракетную опасность. Боевые действия, начавшиеся несколько дней назад после прорыва подразделениями ВСУ на территорию РФ, продолжаются.

На этом фоне минобороны РФ заявляет, что российскими средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 украинских БПЛА в регионах России – из них 26 над Белгородской и 19 над Липецкой областями.

Мир
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