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    В мире

    Оппозиционер Илья Яшин приговорен российским судом к 8,5 годам лишения свободы

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    Оппозиционер Илья Яшин приговорен российским судом к 8,5 годам лишения свободы
    Yury Kochetkov/Pool Photo via AP

    В пятницу, 9 декабря, Мещанский районный суд Москвы приговорил оппозиционного российского политика Илью Яшина, признанного виновным по статье "о распространении фейков про российскую армию", к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

    После освобождения Яшину еще четыре года нельзя будет пользоваться интернетом.

    Приговор огласила судья Оксана Горюнова.

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    Прокурор Сергей Белов запрашивал девять лет колонии общего режима.

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    Подробный отчет о сегодняшнем судебном заседании публикует "Медиазона".

    Оглашение приговора Яшину планировалось на 7 декабря. Но оно было перенесено после того, как Мещанский суд объявил, что получено анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве, после чего все сотрудники и посетители были эвакуированы из здания.

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    Илья Яшин был арестован в середине июля по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти). Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о трагических событиях в Буче (Киевская область Украины). Вину Яшин не признает и считает своё дело политически мотивированным.

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    Илья Яшин последовательно публично выступал с критикой властей РФ и продолжал это делать после вторжения российских войск в Украину. При этом он не уезжал из России и заявлял о готовности к тому, что его лишат свободы.

    В середине июля власти РФ внесли Яшина в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 7 Декабря 2022
    Оглашение приговора оппозиционеру Яшину перенесено на 9 декабря
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    Суд над Ильей Яшиным прерван из-за сообщения о бомбе
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    Илье Яшину предъявлено окончательное обвинение по делу "о фейках"
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    Илье Яшину предъявлены обвинения по делу о "военных фейках", СК просит его арестовать
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