Оппозиционер Илья Яшин приговорен российским судом к 8,5 годам лишения свободы

В пятницу, 9 декабря, Мещанский районный суд Москвы приговорил оппозиционного российского политика Илью Яшина, признанного виновным по статье "о распространении фейков про российскую армию", к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

После освобождения Яшину еще четыре года нельзя будет пользоваться интернетом.

Приговор огласила судья Оксана Горюнова.

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Прокурор Сергей Белов запрашивал девять лет колонии общего режима.

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Подробный отчет о сегодняшнем судебном заседании публикует "Медиазона".

Оглашение приговора Яшину планировалось на 7 декабря. Но оно было перенесено после того, как Мещанский суд объявил, что получено анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве, после чего все сотрудники и посетители были эвакуированы из здания.

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Илья Яшин был арестован в середине июля по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти). Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о трагических событиях в Буче (Киевская область Украины). Вину Яшин не признает и считает своё дело политически мотивированным.

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Илья Яшин последовательно публично выступал с критикой властей РФ и продолжал это делать после вторжения российских войск в Украину. При этом он не уезжал из России и заявлял о готовности к тому, что его лишат свободы.

В середине июля власти РФ внесли Яшина в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.