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Генштаб ВСУ: сбиты 70 из 151 российских беспилотников. Минобороны РФ: перехвачены 36 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
время публикации: 09 февраля 2025 г., 09:32 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 09:35
Генштаб ВСУ: сбиты 70 из 151 российских беспилотников. Минобороны РФ: перехвачены 36 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 9 февраля 2025 года российские военные выпустили по Украине 151 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 70 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 74 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

"В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Житомирщина и Волынь", – сообщает генштаб ВСУ.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью и утром 9 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 36 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Брянской, Тульской и Ленинградской областей, а также в Краснодарском крае и Крыму.

Мир
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