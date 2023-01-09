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    В мире

    Подавление беспорядков в столице Бразилии: задержаны более 400 человек

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    Подавление беспорядков в столице Бразилии: задержаны более 400 человек
    AP Photo/Eraldo Peres     Подавление беспорядков в столице Бразилии: задержаны более 400 человек
    AP Photo/Eraldo Peres     Подавление беспорядков в столице Бразилии: задержаны более 400 человек
    AP Photo/Eraldo Peres

    Власти Бразилии заявляют, что в городе Бразилиа, столице страны, задержаны более 400 участников беспорядков, разгромивших резиденцию президента, здания конгресса и Верховного суда.

    Число пострадавших уточняется.

    Беспорядки устроили сторонники бывшего президента Жаира Болсонару. Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января.

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    Лула да Силва распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для подавления беспорядков. Участников беспорядков он называет "фашистами".

    Был снят с должности губернатор федерального округа Бразилиа Ибанейс Роша.

    Жаира Болсонару осудил насильственные действия своих сторонников. "Мирные демонстрации, соблюдающие закон, являются частью демократии. Однако грабежи и вторжения в государственные здания, которые произошли сегодня, а также те, которые практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, выходят за рамки правил", – написал он на своей странице в Twitter.

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