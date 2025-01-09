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Мир

В Чаде предотвращена попытка государственного переворота

Африка
время публикации: 09 января 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 09:37
В Чаде предотвращена попытка государственного переворота
AP Photo/Mouta Ali, File

Вооруженные силы Чада сообщили о предотвращении попытки государственного переворота. По меньшей мере 19 человек погибли, когда группа боевиков попыталась прорваться в президентский дворец в Нджамене.

Согласно телеканалу "Аль-Арабия", в нападении принимало участие 24 боевика, 18 из них были ликвидированы, остальные ранены. Погиб также один военнослужащий. Власти утверждают, что ситуация полностью под контролем.

Отметим, что за несколько часов до нападения в президентском дворце состоялась встрече главы государства Махамата Идриса Деби с министром иностранных дел Китая Ваном И. Во время атаки президент находился во дворце.

Мир
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