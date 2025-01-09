В Чаде предотвращена попытка государственного переворота

Вооруженные силы Чада сообщили о предотвращении попытки государственного переворота. По меньшей мере 19 человек погибли, когда группа боевиков попыталась прорваться в президентский дворец в Нджамене.

Согласно телеканалу "Аль-Арабия", в нападении принимало участие 24 боевика, 18 из них были ликвидированы, остальные ранены. Погиб также один военнослужащий. Власти утверждают, что ситуация полностью под контролем.

Отметим, что за несколько часов до нападения в президентском дворце состоялась встрече главы государства Махамата Идриса Деби с министром иностранных дел Китая Ваном И. Во время атаки президент находился во дворце.