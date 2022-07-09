Убийца экс-премьера Японии мстил за "разрушенную жизнь": он перепутал Абэ с главой секты
41-летний Ямагами Тецуя, 8 июля убивший в городе Нара бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил, что хотел застрелить главу некой секты, в которую была втянута его мать.
"Моя мать, будучи втянутой в эту секту, сделала значительное пожертвование, в результате чего наша жизнь была разрушена", – цитирует телеканал NHK слова обвиняемого.
Агентство Kyodo News приводит слова убийцы о том, что он перепутал политика с главой секты. При этом на допросе имени того, кого он якобы намеревался убить на самом деле, Ямагами Тецуя не назвал.
Обвиняемый будет направлен на психиатрическую экспертизу.
По данным СМИ, ссылающихся на источники в правоохранительных органах, Тецуя служил в морских силах самообороны Японии в течение трех лет в середине 2000-х годов. В экс-премьера он стрелял из самодельной винтовки.
В пятницу, 8 июля, примерно в 11:30 по местному времени, в городе Нара было совершено вооруженное нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Нападавший зашел со спины, когда Абэ выступал перед людьми на открытом пространстве, и открыл огонь с близкого расстояния. 67-летний политик получил пулевые ранения в шею и грудь. В бессознательном состоянии он был доставлен на вертолете в больницу Медицинского университета Нары. Там ему пытались делать переливание крови. Но в итоге медицинский консилиум констатировал смерть политика.
Синдзо Абэ. Краткая биография
Родился 21 сентября 1954 года в Синдзюку. Из известной в политическом мире семьи. Его дед по материнской линии – Нобусукэ Киси, бывший премьер-министр страны. Его отец – Абэ Синтаро в прошлом занимал пост министра иностранных дел Японии.
В 1977 году Синдзо Абэ окончил университет Сэйкэй, где изучал политологию на юридическом факультете. Затем переехал в США, с 1978 по 1979 год учился в Университете Южной Калифорнии. В 1979 году вернулся в Японию, получив работу в сталелитейной компании "Кобэ Стил" и проработал там три года.
В 1982 году начал политическую карьеру, став секретарём министра иностранных дел (своего отца, Синтаро Абэ). Был членом Либерально-демократической партии Японии. В 1993 году был избран в Палату представителей японского парламента от префектуры Ямагути. В 1999 году стал директором отдела социальных дел.
С 2000 года Абэ работал в правительствах Мори и Коидзуми. С 2003 по 2004 годы он был генеральным секретарём Либерально-демократической партии Японии. В октябре 2005 года занял пост генерального секретаря кабинета министров.
20 сентября 2006 года Синдзо Абэ сменил Дзюнъитиро Коидзуми на посту председателя Либерально-демократической партии Японии. Занимал этот пост в 2006-2007 и в 2012-2020 годах.
57-й и 63-й премьер-министр Японии, проработавший дольше всех на этом посту в истории страны.
В августе 2020 года Синдзо Абэ объявил об уходе в отставку в связи с состоянием здоровья. Тогда сообщалось, что он многие годы страдает от язвенного колита (хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки). Именно из-за этой болезни он уходил в отставку в 2006 году, а в 2012-м вновь был избран на пост главы правительства Японии.
Был убит 8 июля 2022 года.
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