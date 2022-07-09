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    В мире

    Убийца экс-премьера Японии мстил за "разрушенную жизнь": он перепутал Абэ с главой секты

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    Убийца экс-премьера Японии мстил за
    AP Photo/Susan Walsh

    41-летний Ямагами Тецуя, 8 июля убивший в городе Нара бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил, что хотел застрелить главу некой секты, в которую была втянута его мать.

    "Моя мать, будучи втянутой в эту секту, сделала значительное пожертвование, в результате чего наша жизнь была разрушена", – цитирует телеканал NHK слова обвиняемого.

    Агентство Kyodo News приводит слова убийцы о том, что он перепутал политика с главой секты. При этом на допросе имени того, кого он якобы намеревался убить на самом деле, Ямагами Тецуя не назвал.

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    Обвиняемый будет направлен на психиатрическую экспертизу.

    По данным СМИ, ссылающихся на источники в правоохранительных органах, Тецуя служил в морских силах самообороны Японии в течение трех лет в середине 2000-х годов. В экс-премьера он стрелял из самодельной винтовки.

    В пятницу, 8 июля, примерно в 11:30 по местному времени, в городе Нара было совершено вооруженное нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Нападавший зашел со спины, когда Абэ выступал перед людьми на открытом пространстве, и открыл огонь с близкого расстояния. 67-летний политик получил пулевые ранения в шею и грудь. В бессознательном состоянии он был доставлен на вертолете в больницу Медицинского университета Нары. Там ему пытались делать переливание крови. Но в итоге медицинский консилиум констатировал смерть политика.

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    Синдзо Абэ. Краткая биография

    Родился 21 сентября 1954 года в Синдзюку. Из известной в политическом мире семьи. Его дед по материнской линии – Нобусукэ Киси, бывший премьер-министр страны. Его отец – Абэ Синтаро в прошлом занимал пост министра иностранных дел Японии.

    В 1977 году Синдзо Абэ окончил университет Сэйкэй, где изучал политологию на юридическом факультете. Затем переехал в США, с 1978 по 1979 год учился в Университете Южной Калифорнии. В 1979 году вернулся в Японию, получив работу в сталелитейной компании "Кобэ Стил" и проработал там три года.

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    В 1982 году начал политическую карьеру, став секретарём министра иностранных дел (своего отца, Синтаро Абэ). Был членом Либерально-демократической партии Японии. В 1993 году был избран в Палату представителей японского парламента от префектуры Ямагути. В 1999 году стал директором отдела социальных дел.

    С 2000 года Абэ работал в правительствах Мори и Коидзуми. С 2003 по 2004 годы он был генеральным секретарём Либерально-демократической партии Японии. В октябре 2005 года занял пост генерального секретаря кабинета министров.

    20 сентября 2006 года Синдзо Абэ сменил Дзюнъитиро Коидзуми на посту председателя Либерально-демократической партии Японии. Занимал этот пост в 2006-2007 и в 2012-2020 годах.

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    57-й и 63-й премьер-министр Японии, проработавший дольше всех на этом посту в истории страны.

    В августе 2020 года Синдзо Абэ объявил об уходе в отставку в связи с состоянием здоровья. Тогда сообщалось, что он многие годы страдает от язвенного колита (хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки). Именно из-за этой болезни он уходил в отставку в 2006 году, а в 2012-м вновь был избран на пост главы правительства Японии.

    Был убит 8 июля 2022 года.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 8 Июля 2022
    Премьер-министр Израиля выразил соболезнования в связи с гибелью экс-премьера Японии
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 8 Июля 2022
    Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 8 Июля 2022
    Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, политик ранен
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