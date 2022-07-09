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    В мире

    МИД Израиля рекомендует израильтянам отказаться от посещения Шри-Ланки, охваченной протестами

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    Резиденция президента Готобаи Раджапаксы, Коломбо, 9 июля
    AP Photo/Thilina Kaluthotage

    МИД Израиля рекомендует израильтянам отказаться от посещения Шри-Ланки, так как страна охвачена протестами, сопровождающимися массовыми беспорядками.

    В субботу, 9 июля, министерство иностранных дел выпустило соответствующее предупреждение, призвав израильтян без крайней необходимости не посещать Шри-Ланку, особенно – город Коломбо. Кроме того, МИД советует израильтянам, находящимся в Шри-Ланке, заранее уточнять, не внесены ли авиакомпаниями какие-либо изменения в расписание рейсов, вылетающих в Тель-Авив.

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    Между тем, во второй половине дня 9 июля протестующие подожгли резиденцию премьера Шри-Ланки Ранила Викремесингхе, который несколькими часами ранее сообщил о своем намерении уйти в отставку.

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    "Чтобы обеспечить продолжение работы правительства, а также безопасность граждан, я принимаю наилучшую рекомендацию партийных лидеров – уступить место всепартийному правительству. Чтобы облегчить это, я уйду в отставку с поста премьер-министра", – написал он в Twitter.

    О своем решении Викрамасингхе объявил после совещания лидеров политических партий, которая прошла под председательством спикера парламента страны Махинды Япы Абейвардены.

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    Как отметил Викрамасингхе, Шри-Ланка испытывает серьезную нехватку иностранной валюты, топлива и нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания для отдельных групп населения, медикаментов. По его оценкам, чтобы полностью преодолеть экономический кризис, потребуется три года или даже больше.

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    Массовые протесты начались утром в субботу, 9 июля. Тысячи протестующих, требующих отставки главы государства Готобаи Раджапаксы, ворвались в президентскую резиденцию и захватили ее. Раджапакса, как сообщается, некоторое время назад был перевезен в безопасное место.

    Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 9 Июля 2022
    Премьер-министр Шри-Ланки подтвердил, что уйдет в отставку
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 9 Июля 2022
    В Шри-Ланке протестующие ворвались в президентскую резиденцию
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