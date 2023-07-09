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    В мире

    В Нью-Йорке совершено вооруженное нападение на израильтянина, он ранен

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    В Нью-Йорке совершено вооруженное нападение на израильтянина, он ранен
    AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez

    В ночь на субботу, 8 июля, в районе Краун-Хайтс в Бруклине (Нью-Йорк) было совершено нападение на религиозного еврея. Израильские СМИ со ссылкой на американские источники пишут, что, по всей видимости, речь идет об антисемитском нападении.

    Итамар Айхнер на сайте Ynet, что в результате нападения пострадал молодой хададник, гражданин Израиля, он получил ранение в руку острым предметом.

    Судя по имеющейся информации, к израильтянину подошли двое мужчин, спросили, еврей ли он, после чего, один из них ударил его отверткой в руку. Пострадавший был доставлен в больницу утром 8 июля.

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    В публикации отмечается, что пострадавший почти не знает английского языка и не понял, что ему сказали нападавшие после вопроса о том, еврей ли он. Вместо того, чтобы сразу обратиться за медицинской помощью, он пошел спать. Но утром в субботу его друзья связались со службой скорой помощи, и его доставили в больницу.

    Как сообщалось ранее, в субботу, 8 июля, в Нью-Йорке 25-летний мужчина, вооруженный пистолетом и ехавший на скутере, стрелял в случайных прохожих, убив одного из них (мужчину 87 лет) и ранив еще троих мужчин (21, 44 и 63 лет). Подозреваемый задержан. Сайт телеканала CNN передает, что стрельба велась в Бруклине и Квинсе. Мотивы действий стрелявшего выясняются. Отмечается, что стрелок ехал на скутере без номерных знаков. У него был пистолет калибра 9 мм с увеличенным магазином.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 9 Июля 2023
    В Нью-Йорке задержан молодой мужчина, стрелявший в прохожих и убивший одного из них
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