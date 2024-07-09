Экстремальная погода в США привела к человеческим жертвам

США столкнулись в последние дни с несколькими экстремальными погодными явлениями. В то время как в западных штатах бьет рекорды жаркая погода, по южным штатам нанес удар пришедший с Карибского моря ураган "Берил".

Национальная служба мониторинга распространила предупреждения об экстремальной жаре на территориях, где проживает 156 миллионов человек – практически половина населения США. В Лас-Вегасе зафиксирован рекордный показатель – 48 градусов Цельсия.

В Долине смерти температура воздуха достигла 54 градусов. Здесь от теплового удара погиб мотоциклист. Еще четыре человека скончались от жары в штате Орегон. В калифорнийском Сан-Хосе умер бездомный.

В Хьюстоне и окрестностях ураган "Берил" стал причиной гибели по меньшей мере семи человек. По меньшей мере двое из них погибли из-за падения деревьев. Часть города затоплено, отменено более тысячи авиационных рейсов. 2,5 миллиона человек в Техасе, Луизиане и Арканзасе остались без электричества.