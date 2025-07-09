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Мир

Минобороны РФ объявило о перехвате 86 украинских БПЛА. Есть жертвы в Курске

Война в России
Погибшие
Беспилотники
время публикации: 09 июля 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 07:52
Минобороны РФ объявило о перехвате 86 украинских БПЛА. Есть жертвы в Курске
Соцсети

Министерство обороны РФ заявляет, что в ночь на 9 июля над российской территорией были перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Брянской, Тульской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Рязанской областей и Московского региона.

Больше всего беспилотников, как заявляет минобороны РФ, было сбито над Курской областью.

Власти Курской области сообщают, что на городском пляже Курска три человека погибли, шестеро были ранены. Из сообщений неясно, что именно привело к гибели людей – падение БПЛА, падение фрагментов сбитого БПЛА или падения ракеты ПВО.

Сообщается также об ущербе и пострадавших в Рыльской центральной районной больнице и административном здании ЗАО "Агрофирма Рыльская" в Курской области.

Мир
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