СНБ США: Иран помогает строить в РФ завод по производству беспилотников

В пятницу, 9 июня, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби объявил, что, по данным американской разведки, Иран помогает России построить завод по производству беспилотников, запуск которого запланирован на 2024 год.

Как отмечает NBC News, Кирби продемонстрировал спутниковый снимок (датирован 4 апрелем 2023 года), на котором показан строящийся объект в "Алабуге" – особой экономической зоне промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан РФ. По данным американской разведки, именно на этом объекте планируется наладить выпуск беспилотников по иранской лицензии.

В отчете Кирби также говорилось о том, что иранские беспилотники в основном поставляются морским путем – из порта Амирабад через Каспийское море в Махачкалу, а затем передаются российским военным, которые действуют против Украины.

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Кирби отметил, что в последние недели Россия использовала иранские беспилотники для нанесения ударов по Киеву и другим городам Украины.

По словам Джона Кирби, в рамках военно-технического сотрудничества Москва передает Ирану ракетные технологии, электронику и системы ПВО. Получая взамен иранские беспилотники-камикадзе и другие БПЛА.

В марте Иран объявил о сделке по покупке российских истребителей Су-35 для замены своего устаревающего парка военных самолетов. Иран также выразил заинтересованность в приобретении российских ударных вертолетов, радаров и учебно-боевых самолетов Як-130.

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По оценкам военных экспертов, Иран поставил в РФ тысячи беспилотных летательных аппаратов, которые применяются российской армией в ходе войны против Украины. Речь идет, прежде всего, о барражирующих боеприпасах Shahed-136 и Shahed-131. Также над территорией Украины были замечены и сбивались иранские БПЛА Mohajer-6.

Ожидались поставки из Ирана в РФ дронов-камикадзе Arash-2 и баллистических ракет малого радиуса действия Fateh-110 и Zolfaghar. Но подтвержденной информации по этому поводу нет.

Власти Ирана продолжают отрицать, что Россия получает иранские беспилотники для ведения боевых действий против Украины. В Москве также факт таких поставок отрицают, несмотря на очевидные и неоспоримые доказательства.

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