Салливан подтвердил: США помогают Израилю искать и освобождать заложников в Газе

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN подтвердил, что американцы помогают Израилю искать и освобождать заложников в секторе Газы, хотя Штаты не отправляли своих военных для участия в субботней операции в Нусейрате.

По словам Салливана, такую помощь США оказывают Израилю в течение нескольких последних месяцев. Как именно это происходит, он не пояснил.

Салливан призвал руководство террористической организации ХАМАС принять предложение о прекращении огня в секторе Газы и освободить остающихся заложников.

Ранее газета The New York Times написала, что одной из причин успеха израильской операции "Арнон" по освобождению четырех заложников в Нусейрате (8 июня 2024 года) стали разведывательные данные, предоставленные американской стороной. По словам израильских и израильских источников, США оказывали и логистическую поддержку. В публикации отмечалось, что с самого начала войны в Израиле находятся группы американских и британских специалистов в сфере сбора и анализа разведывательных данных. Эти группы взаимодействуют с израильскими коллегами. О том, что подразделение американских спецслужб в Израиле содействовало освобождению заложников, сообщал и телеканал CNN. Канал отмечал, что подготовка к операции продолжалась несколько недель, и к участию в ней были привлечены сотни военных, бойцов спецназа и спецслужб.

Напомним, что президент США Джо Байден приветствовал израильскую операцию по освобождению заложников. "Мы не прекратим работы, пока все заложники не вернутся домой и пока не будет достигнуто прекращения огня", – сказал он.