ГУР: на аэродроме "Ахтубинск" поражен истребитель пятого поколения Су-57

Главное управление разведки министерства обороны Украины сообщает, что 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения, поражен многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Судя по всему, для атаки были использованы беспилотники.

Это первый случай поражения Су-57 в истории. На вооружении российской армии лишь несколько таких самолетов.

Пророссийский телеграм-канал "Военный осведомитель" пишет: "В стране не нашлось нормальных ангаров даже для нескольких единиц самолетов пятого поколения. Видимо, ангар дороже самого современного истребителя".