ГУР: на аэродроме "Ахтубинск" поражен истребитель пятого поколения Су-57
время публикации: 09 июня 2024 г., 11:36 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 11:41
Главное управление разведки министерства обороны Украины сообщает, что 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения, поражен многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.
Судя по всему, для атаки были использованы беспилотники.
Это первый случай поражения Су-57 в истории. На вооружении российской армии лишь несколько таких самолетов.
Пророссийский телеграм-канал "Военный осведомитель" пишет: "В стране не нашлось нормальных ангаров даже для нескольких единиц самолетов пятого поколения. Видимо, ангар дороже самого современного истребителя".
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 июня 2024