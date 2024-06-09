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ГУР: на аэродроме "Ахтубинск" поражен истребитель пятого поколения Су-57

время публикации: 09 июня 2024 г., 11:36 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 11:41
ГУР: на аэродроме "Ахтубинск" поражен истребитель пятого поколения Су-57
Главное управление разведки министерства обороны Украины

Главное управление разведки министерства обороны Украины сообщает, что 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения, поражен многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Судя по всему, для атаки были использованы беспилотники.

Это первый случай поражения Су-57 в истории. На вооружении российской армии лишь несколько таких самолетов.

Пророссийский телеграм-канал "Военный осведомитель" пишет: "В стране не нашлось нормальных ангаров даже для нескольких единиц самолетов пятого поколения. Видимо, ангар дороже самого современного истребителя".

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