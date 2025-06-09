Украинские беспилотники атаковали завод в Чебоксарах, производивший аппаратуру для ракет и дронов

Утром 9 июня украинские ударные БПЛА атаковали предприятие "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах (Чувашская республика РФ). Причинен значительный ущерб, возникли пожары. В социальных сетях опубликованы видео, подтверждающие данные сведения.

"ВНИИР-Прогресс" производит навигационную и электронную аппаратуру, в том числе и для баллистических ракет "Искандер", крылатых ракет и дронов.

Минобороны РФ заявляет, что в ночь на 9 июня на российской территорией было уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территориями Курской, Нижегородской, Воронежской, Орловской, Брянской, Белгородской областей и Чувашской Республики. О поражении "ВНИИР-Прогресс" минобороны РФ умалчивает.