Активисты BDS возмущены прекращением федерального финансирования Колумбийского университета

Действующая в Колумбийском университете антиизраильская группа Columbia University Apartheid Divest подвергла резкой критике решение администрации США лишить это учебное заведение государственных грантов и контрактов на 400 миллионов долларов из-за потакания демонстрациям в поддержку ХАМАСа.

"Это ничем не прикрытая тактика запугивания. Решение не имеет никакого отношения к сфабрикованным обвинениям в антисемитизме, которые являются не более, чем предлогом", – говорится в заявлении, которое также называет США соучастниками "геноцида" палестинцев.

"Дональд Трамп и его советник Илон Маск в течение двух месяцев занимаются разрушением общественных институтов. Всем ясно, что пришедшие к власти миллиардеры уничтожают все, что не служит их личному обогащению", – заявляет группа.

Временный президент университета Карина Армстронг сообщила, что учебное заведение со всей серьезностью относится к прекращению финансирования, а беспокойство властей назвала легитимным. Она заявила о необходимости исправления ущерба, нанесенного еврейским студентам во время демонстраций в кампусе.