Дональд Туск сообщил, что Польша хочет стать обладателем ядерного оружия

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна рассматривает возможность создания собственного ядерного арсенала. Он также заявил о необходимости прохождения военной подготовки всем мужским населением Польши.

"Мы постараемся подготовить к концу нынешнего года план, предусматривающий военную подготовку всех мужчин Польши – чтобы в случае войны армия получила обученный резерв, адекватный стоящим перед нами угрозам", – сообщил он, выступая в парламенте.

Численность вооруженных сил должна быть увеличена с 200000 до полумиллиона человек. Политик сказал, что, возможно, военную подготовку придется пройти и женщинам, но на данный момент война – удел мужчин. Он сообщил, что на сегодняшний день в Украине сражаются 800000 украинских и 1,3 миллиона российских солдат.

Туск отметил, что вторжение в Украину стало возможным после того, как она отказалась от ядерного арсенала. Он сообщил, что в перспективе Польша хотела бы стать обладателем собственного ядерного оружия, но путь к этому будет долгим. Сейчас изучается предложение Франции о предоставлении ядерного зонтика европейским странам.

Глава правительства высказался за увеличение до 5% оборонного бюджета Польши. Он также сообщил о возможном выходе из международных конвенций, запрещающих противопехотные мины и кассетные боеприпасы.