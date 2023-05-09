Из программы литературного фестиваля в Эстонии исключили израильскую писательницу Линор Горалик после протеста украинских участниц

Руководство литературного фестиваля Prima Vista, проходящего в Тарту, приняло решение исключить из программы фестиваля израильскую писательницу, поэтессу и переводчицу Линор Горалик после протестов со стороны двух участниц из Украины.

Горалик, которая была заявлена как хедлайнер русскоязычной секции Prima Vista, узнала об этом решении уже после того, как прилетела специально на фестиваль в Тарту. Как заявил филолог, литературовед, доцент Тартуского университета Роман Лейбов, сообщить Горалик о решении руководство фестиваля попросило его.

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Вместе с Лейбовым писательница должна была представлять на фестивале журнал ROAR. В результате Лейбов и Горалик проведут лекцию на территории университета, вне рамок фестиваля.

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Решение об исключении Горалик из программы было принято после того, как от участия в фестивале отказались украинские поэтессы Анна Гувер (которая, например, неоднократно уже после аннексии Крыма принимала участие в Форуме молодых писателей России в Липках) и Олена Гусейнова (писатель-резидент Тарту, объяснившая свою позицию тем, что "Вестник оппозиционной русскоязычной культуры" ROAR защищает "русскоязычных", в том числе с помощью израильского паспорта его главного редактора Линор Горалик).

Председатель правления фестиваля Криста Ару объяснила решение исключить израильскую писательницу из программы необходимостью снизить градус напряжения среди иностранных гостей фестиваля.

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Сама Горалик решение организаторов фестиваля не комментирует.

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Роман Лейбов прокомментировал это событие в интервью эстонскому телеканалу ETV: "Мне кажется, организаторы провалили это дело. Это возмутительно, это скандал. 25 человек оргкомитета не смогли вовремя подумать о том, что делать во время войны. Я понимаю, что в прошлом году было поздно что-то придумывать. Но в этом году можно было совершенно спокойно избежать этого безобразного срыва выступления одной из участниц. Это провал организаторов. Все было сделано неправильно. Нельзя так. Человек прилетает из Израиля в Таллинн, и я ловлю ее по телефону и сообщаю эту новость, прежде чем это делает кто-то из руководителей фестиваля".

"Понимаете, мы живем действительно в ситуации моральной паники. В первую очередь это касается конечно украинцев, которые страдают от войны. Я совершенно не готов сейчас обсуждать их отношение к Линор Горалик. Однако моральная паника моральной паникой, но должна быть какая-то ответственность. Я очень взволнован и очень зол. Поэтому не хочу ничего больше говорить о фестивале Prima Vista", – подчеркнул Лейбов.

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В конце интервью Лейбов на украинском языке призвал живущих или гостящих в Тарту украинцев прийти на встречу с Горалик.

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Редакция NEWSru.co.il попросила руководство фестиваля Prima Vista прокомментировать решение об исключении из программы израильского автора, однако организаторы проигнорировали нашу просьбу.

Ольга Эйнасто, куратор русскоязычной программы международного литературного фестиваля Prima Vista, в ответ на запрос нашей редакции ответила следующее: "Прежде всего я хочу сказать, что не согласна с этим решением, принятым руководством фестиваля, и мне стыдно за него. Ситуация вкратце такая: на фестиваль были приглашены две поэтессы из Украины, которые отказались от участия в частности из-за несогласия с позицией издаваемого Горалик антивоенного протестного онлайн журнала ROAR. По их мнению, русская протестная литература не имеет сегодня права на существование, авторы, пишущие на русском, должны замолчать и не смеют писать об ужасах войны или выражать сочувствие и солидарность с украинцами. Фестиваль сделал это мнение открытым и доступным всем на своем сайте, вместе с тем призывая к обсуждению на фестивальных площадках любых острых тем и вопросов. Тогда украинскими авторами в соцсетях были подняты волны хейтинга против Линор Горалик и русскоязычной программы фестиваля, это напряжение настолько эскалировалось, что руководство фестиваля отменило выступления Линор Горалик".