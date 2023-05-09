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    В мире

    Экс-президент США Дональд Трамп признан виновным в преступлении на сексуальной почве

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    Дональд Трамп
    AP Photo/Darron Cummings

    Суд присяжных признал виновным экс-президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах к бывшей колумнистке журнала Elle, телеведущей и писательнице Элизабет Джин Кэролл. Об этом сообщил телеканал CNN.

    Слушания продолжались две недели и во вторник, 9 мая, девять присяжных Нью-Йорка признали насилием то, что произошло между подательницей иска и обвиняемым 27 лет назад в примерочной дорогого нью-йоркского универмага Bergdorf Goodman.

    Суд также признал Трампа, который называл Элизабет Джин Кэролл лгуньей, виновным в клевете.

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    Поскольку речь идет о гражданском, а не уголовном иске, то единственным наказанием для "сексуального хищника" станет денежный штраф. Суд обязал Дональда Трампа в качестве компенсации за насилие выплатить подательнице иска 2 миллиона долларов, и еще 3 миллиона долларов за клевету.

    Во время слушаний Элизабет Джин Кэролл подробно рассказала о том, что произошло между ней и Дональдом Трампа в 1996 году. По ее словам, столкнувшись с Трампом в универмаге, они обменялись шутливыми репликами. По словам Кэролл, Трамп попросил ее зайти с ним в примерочную, закрыл дверь, прижал к стене и изнасиловал.

    Суд не признал факт изнасилования, однако присяжные пришли к выводу, что Трамп прикасался к Кэролл против ее согласия, а также применял силу.

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    Срок давности за изнасилование в США варьируется от 10 до 20 лет, но в прошлом году власти США разрешили подавать гражданские иски по делам о сексуальных преступлениях, срок давности которых истек.

    Дональд Трамп, не присутствовавший на судебных заседаниях, написал в соцсети Truth Social , что он не понимает, кто эта женщина (имя ввиду Джин Кэролл), а также назвал приговор – "позором" и "охотой на ведьм".

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