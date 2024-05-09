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Украина атаковала НПЗ в Башкирии, в 1500 км от границы

время публикации: 09 мая 2024 г., 15:38 | последнее обновление: 09 мая 2024 г., 15:42
Украина атаковала НПЗ в Башкирии, в 1500 км от границы
Wikipedia.org. Фото: PressGPNS

Служба безопасности Украины нанесла удар по на нефтеперерабатывающему предприятию "Газпром нефтехим Салават", расположенному в Башкирии. Как сообщает "Интерфакс Украина", беспилотный летательный аппарат преодолел более 1500 километров, что является рекордом дальности.

"После ночной "бавовны" на двух нефтебазах в Краснодарском крае рф, утром дальнобойный дрон "посетил" и республику Башкортостан, где поразил НПЗ "Газпром нефтехим Салават". Беспилотник попал в установку каталитического крекинга нефти", – рассказал агентству информированный источник.

Напомним, что в ночь на 9 мая украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефетбазе, расположенной в селе Юровка в Краснодарском крае – в нескольких десятках километров восточнее Крымского моста. На месте возник пожар.

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