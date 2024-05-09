В Москве прошел парад 9 мая, Путин обвинил "западные элиты" в разжигании новых войн

В Москве на Красной площади завершился военный парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Из 9000 участвовавших в прохождении войск военнослужащих более 1000 были участниками российской войны против Украины.

На параде было представлено около 60 единиц боевой техники, в том числе бронированные автомобили "Тигр-М" и "ВПК Урал", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитно-ракетный комплекс С-400, межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс". Техника войны была представлена танком Т-34.

На параде присутствовали иностранные гости: президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Туркменистана, лидеры Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы. Примечательно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, прибывший в Москву с визитом накануне, отказался от присутствия на Красной площади.

Выступивший на церемонии президент России Владимир Путин назвал 9 мая главным российским праздником. "Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов. Они защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести", – заявил он.

"Реваншизм, издевательство над историей и стремление оправдать нынешних последователей нацистов является частью общей политики западных элит по разжиганию новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития", – добавил российский лидер.