Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1171-й день войны

Министерство обороны РФ 8 мая 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "До начала действия перемирия с 3 по 8 мая т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места хранения и пункты управления безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1445 боевиков. Уничтожены десять танков, 34 боевые бронированные машины, 95 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии и семь складов боеприпасов. В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Липовое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1495 военнослужащих, два танка, десять боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 62 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии, в том числе 12 производства стран НАТО. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 14 складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям шести механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады теробороны. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 1860 боевиков, танк, 29 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты "Bradley", девять бронетранспортеров М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, а также два бронетранспортера "Senator" канадского производства. Уничтожены 48 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и 16 складов боеприпасов. В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Лысовка и Троицкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения и двух бригад нацгвардии. Потери противника составили до 3015 военнослужащих, семь танков, включая два АМХ производства Франции, 22 боевые бронированные машины, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожены 44 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии, в том числе три западного производства. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Противник потерял более 1255 военнослужащих, танк, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожены 28 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 32 управляемые авиационные бомбы JDAM, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании, девять управляемых ракет большой дальности "Нептун", а также 1615 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 23 безэкипажных катера".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 56506 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23249 танков и других боевых бронированных машин, 1560 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24608 орудий полевой артиллерии и минометов, 35193 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 104800 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).