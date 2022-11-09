Министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск от Херсона

Министр обороны России Сергей Шойгу, заслушав доклад о ситуации в районе Херсона, согласился с предложение командующего Объединенной группировки генерала Сергия Суровикина, и отдал приказ начать отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра.

Издание "МК" опубликовало полное, 8-минутное видео , доклада Суровикина, в котором он заявляет, что российские войска успешно противостоят всем попыткам наступления ВСУ, а потери в 7-8 раз меньше, чем у противника.

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При этом Суровикин говорит об опасности повреждения Каховской ГЭС ударами ВСУ и угрозе затопления прилегающих районов. В связи с этим он предложил занять оборону на левом берегу реки Днепра. Он отметил, что это непростое решение, но оно позволит сохранить жизни военнослужащих.

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Сообщается, что "отвод войск будет осуществлен в ближайшие сроки".