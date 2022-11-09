adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
11 - 15°
Тель-Авив:
17 - 21°
Эйлат:
17 - 28°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.543 ₪ 3.565 ₪
Иерусалим:
11 - 15°
Тель-Авив:
17 - 21°
Эйлат:
17 - 28°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск от Херсона

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    AP Photo/Olexandr Chornyi, File

    Министр обороны России Сергей Шойгу, заслушав доклад о ситуации в районе Херсона, согласился с предложение командующего Объединенной группировки генерала Сергия Суровикина, и отдал приказ начать отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра.

    Издание "МК" опубликовало полное, 8-минутное видео , доклада Суровикина, в котором он заявляет, что российские войска успешно противостоят всем попыткам наступления ВСУ, а потери в 7-8 раз меньше, чем у противника.

    adv_11 incontent_1

    При этом Суровикин говорит об опасности повреждения Каховской ГЭС ударами ВСУ и угрозе затопления прилегающих районов. В связи с этим он предложил занять оборону на левом берегу реки Днепра. Он отметил, что это непростое решение, но оно позволит сохранить жизни военнослужащих.

    adv_12 m_ar_1

    Сообщается, что "отвод войск будет осуществлен в ближайшие сроки".

    adv_13 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_14 ar_middle_wwh
    adv_15 ar_middle_yandex
    adv_16 ar_middle_mobile_yandex
    adv_17 ar_right_wwh
    adv_18 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    19:47 WSJ: прошлой ночью ВВС Израиля уничтожили в Сирии грузовики с иранским оружием
    18:47 Бедуин, пытавшийся изнасиловать десятилетнюю девочку, приговорен всего к пяти годам заключения
    17:45 Министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск от Херсона
    16:43 ЦАХАЛ объявил о намерении разрушить дом убийцы Ноа Лазар
    15:35 В Негеве в результате падения с высоты погиб рабочий
    15:21 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 259-й день войны
    14:28 Meta сокращает 13000 работников
    13:05 Три американских штата окончательно отменили рабство
    adv_19 ar_right_2
    adv_20 ar_right_3
    adv_21 ar_right_4
    adv_22 ar_right_5