adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
11 - 15°
Тель-Авив:
17 - 21°
Эйлат:
17 - 28°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.532 ₪ 3.533 ₪
Иерусалим:
11 - 15°
Тель-Авив:
17 - 21°
Эйлат:
17 - 28°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Промежуточные выборы в США: демократы сохраняют контроль над Сенатом

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Промежуточные выборы в США: демократы сохраняют контроль над Сенатом
    AP Photo/J. David Ake

    Несмотря на то, что подсчет голосов на выборах в США еще не закончился, можно сделать вывод, что надежды республиканцев разгромить своих политических противников не оправдались. Демократам удастся сохранить контроль над Сенатом.

    В ходе прошедших 8 ноября промежуточных выборов избиратели должны были определить, кто займет все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате. Определялись губернаторы 39 штатов, а также депутаты местных законодательных собраний, судей, шерифов и т.д.

    adv_11 incontent_1

    Основная борьба развернулась в нескольких ключевых штатах, важнейшим из которых является Пенсильвания. В 2016 году выборщики этого штата принесли победу в президентской гонке Дональду Трампу, а четыре года спустя – Джо Байдену.

    adv_12 m_ar_1

    Представители обеих партий заявляли, что для победы на промежуточных выборах им необходимо одержать верх в Пенсильвании. И президент Байден, и его предшественник Трамп, и Барак Обама, по-прежнему сохраняющий большое влияние среди демократов прибыли сюда, чтобы поддержать своих кандидатов.

    Демократы одержали в Пенсильвании двойную победу. В Сенат был избран Джон Феттерман, победивший сторонника Трампа Мехмета Оза. Ранее это место занимал республиканец Пэт Туми, теперь штат будет представлять член Демократической партии. Добавим, что прокурор Пенсильвании демократ Джош Шапиро избран губернатором штата.

    adv_13 incontent_2

    Политические аналитики отмечают, что победа Феттермана лишает республиканцев шансов на большинство голосов в Сенате. При равенстве решающим будет голос вице-президента Камалы Харрис, представительницы демократов.

    adv_14 m_ar_2

    Выборы в Палату представителей проходят для республиканцев более удачно. На данный момент известно об избрании 176 демократов и 195 республиканцев. Для большинства в нижней палате Конгресса необходимы 218 представителей, и эта цель для противников Байдена достижима.

    Следует отметить и успешное переизбрание республиканца Рика Десантиса губернатором Флориды. Предполагается, что победу на выборах он использует, чтобы дать старт президентской кампании. Ему предстоит битва с Трампом, который уже предупредил, что готов вытащить на свет всю подноготную конкурента.

    adv_15 incontent_3

    adv_16 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 9 Ноября 2022
    Республиканцы лишились критически важного кресла сенатора от Пенсильвании
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 9 Ноября 2022
    Начало борьбы за Белый дом: Трамп выступил с угрозами в адрес Десантиса
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 9 Ноября 2022
    Выборы в США: республиканцы лидируют в обеих палатах
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    11:05 Президент Герцог получил официальные результаты выборов в Кнессет 25-го созыва
    10:16 "Аль-Маядин": удары по автоколонне на востоке Сирии были нанесены израильскими ВВС
    09:27 Коронавирус в Израиле: около 8000 зараженных, почти 300 заболевших госпитализированы
    09:18 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 259-й день войны
    09:07 Республиканцы лишились критически важного кресла сенатора от Пенсильвании
    09:06 Операция "Волнорез" продолжается: задержаны 12 подозреваемых в терроре
    08:40 Начало борьбы за Белый дом: Трамп выступил с угрозами в адрес Десантиса
    08:06 Профсоюз фармацевтов требует вмешательства минздрава в ситуацию с дефицитом лекарств
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5