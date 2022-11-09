Промежуточные выборы в США: демократы сохраняют контроль над Сенатом

Несмотря на то, что подсчет голосов на выборах в США еще не закончился, можно сделать вывод, что надежды республиканцев разгромить своих политических противников не оправдались. Демократам удастся сохранить контроль над Сенатом.

В ходе прошедших 8 ноября промежуточных выборов избиратели должны были определить, кто займет все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате. Определялись губернаторы 39 штатов, а также депутаты местных законодательных собраний, судей, шерифов и т.д.

adv_11 incontent_1

Основная борьба развернулась в нескольких ключевых штатах, важнейшим из которых является Пенсильвания. В 2016 году выборщики этого штата принесли победу в президентской гонке Дональду Трампу, а четыре года спустя – Джо Байдену.

adv_12 m_ar_1

Представители обеих партий заявляли, что для победы на промежуточных выборах им необходимо одержать верх в Пенсильвании. И президент Байден, и его предшественник Трамп, и Барак Обама, по-прежнему сохраняющий большое влияние среди демократов прибыли сюда, чтобы поддержать своих кандидатов.

Демократы одержали в Пенсильвании двойную победу. В Сенат был избран Джон Феттерман, победивший сторонника Трампа Мехмета Оза. Ранее это место занимал республиканец Пэт Туми, теперь штат будет представлять член Демократической партии. Добавим, что прокурор Пенсильвании демократ Джош Шапиро избран губернатором штата.

adv_13 incontent_2

Политические аналитики отмечают, что победа Феттермана лишает республиканцев шансов на большинство голосов в Сенате. При равенстве решающим будет голос вице-президента Камалы Харрис, представительницы демократов.

adv_14 m_ar_2

Выборы в Палату представителей проходят для республиканцев более удачно. На данный момент известно об избрании 176 демократов и 195 республиканцев. Для большинства в нижней палате Конгресса необходимы 218 представителей, и эта цель для противников Байдена достижима.

Следует отметить и успешное переизбрание республиканца Рика Десантиса губернатором Флориды. Предполагается, что победу на выборах он использует, чтобы дать старт президентской кампании. Ему предстоит битва с Трампом, который уже предупредил, что готов вытащить на свет всю подноготную конкурента.