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Мир

Теракт в пакистанском городе Кветта, десятки погибших и раненых

время публикации: 09 ноября 2024 г., 10:24 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 11:01
Вокзал в Кветте, 9 ноября
AP Photo/Arshad Butt

В пакистанском городе Кветта террорист-смертник осуществил теракт на железнодорожном вокзале, в результате чего погибли не менее 24 человек. Ранения получили 53 человека в возрасте от 20 до 50 лет, сообщает издание Dawn. Шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии, трое – в критическом.

В местной больнице введен режим чрезвычайной ситуации, и на дежурство вызвано больше врачей.

Взрыв произошел за несколько минут до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар.

Движение поездов в этом районе приостановлено.

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