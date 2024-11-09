Теракт в пакистанском городе Кветта, десятки погибших и раненых
время публикации: 09 ноября 2024 г., 10:24 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 11:01
В пакистанском городе Кветта террорист-смертник осуществил теракт на железнодорожном вокзале, в результате чего погибли не менее 24 человек. Ранения получили 53 человека в возрасте от 20 до 50 лет, сообщает издание Dawn. Шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии, трое – в критическом.
В местной больнице введен режим чрезвычайной ситуации, и на дежурство вызвано больше врачей.
Взрыв произошел за несколько минут до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар.
Движение поездов в этом районе приостановлено.