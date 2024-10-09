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В США арестован афганец, планировавший теракт-самоубийство в день президентских выборов

время публикации: 09 октября 2024 г., 05:50 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 05:56
В США арестован афганец, планировавший теракт в день президентских выборов
AP Photo/Jon Elswick

Министерство юстиции США уведомило об аресте проживающего в Оклахоме 27-летнего гражданина Афганистана Насира Ахмада Таухеди по обвинению в сговоре с целью совершения теракта от имени "Исламского государства" в США в день президентских выборов.

В официальном сообщении сказано, что обвиняемый "предпринял шаги по ликвидации активов своей семьи, переселению членов семьи за границу, приобретению автоматов АК-47 и боеприпасов к ним и по подготовке к совершению террористического акта в США".

В ходе допросов подозреваемый признался, что планировал совершить теракт в день президентских выборов. Арестован также его сообщник. Оба они "стремились стать мучениками" и погибнуть в ходе теракта.

"Таухеди обвиняется в сговоре и попытке также оказать материальную поддержку ИГ, что карается максимальным сроком тюремного заключения в 20 лет, а также в получении огнестрельного оружия для использования в целях совершения тяжкого преступления или (...) терроризма, что карается максимальным сроком тюремного заключения в 15 лет в случае признания виновным", – говорится в сообщении минюста США.

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