США ввели санкции против иранских компаний, причастных к поставкам БПЛА в Россию

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что его страна ввела санкции против иранских компаний и руководителей, причастных к поставкам беспилотной авиатехники в Россию.

Блинкен привел ссылку на документ Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США, в котором сказано, что американские санкции вводятся против иранских компаний, занимающихся исследованиями, разработками, производством и закупкой иранских БПЛА и компонентов к ним, включая беспилотники серии "Shahed". В документе отмечается, что поставки иранских БПЛА помогают властям РФ продолжать неспровоцированную войну против Украины.

Санкции вводятся против иранских компаний: Safiran Airport Services (обеспечивала доставку иранских БПЛА в РФ, а также оборудования и обслуживающего персонала), Paravar Pars (производитель БПЛА серии "Shahed", сотрудничает с "Корпусом стражей исламской революции"), Design and Manufacturing of Aircraft Engines (участник разработки и производства БПЛА "Shahed-171" по заказу КСИР и минобороны Ирана), Baharestan Kish Company (создавала компоненты для БПЛА серии "Shahed") и лично директора этой компании Рехматоллы Хейдари.

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Вводимые санкции означают, что "вся собственность и интересы в собственности физических и юридических лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или под контролем лиц США, должны быть заблокированы". Любые сделки с компаниями и лицами, попавшими под санкции, с территории США или для лиц, проживающих в США, запрещены.

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В конце августа издание The Washington Post сообщало, что 19 августа Иран отправил в Россию первую партию беспилотников для использования их в войне против Украины. По данным американской разведки, некоторые из этих БПЛА уже признаны негодными. Авторы публикации Эллен Накашима и Джоби Уоррик утверждали, что армия РФ получила три типа иранских БПЛА: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191. Эти беспилотники считаются способными выполнять как разведывательные, так и ударные миссии.

Источники WP сообщали, что уже на этапе первых испытаний, проведенных российскими военными, было выявлено множество технических проблем, что вызвало недовольство со стороны России.

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В общей сложности планируются поставки в РФ сотен иранских БПЛА разных типов.

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По данным WP, переговоры о поставках иранских БПЛА в РФ велись между начальником отдела снабжения и материально-технического обеспечения министерства обороны Ирана бригадным генералом Сейедом Ходжатоллой Курейши и военным атташе России в Тегеране.

По мнению специалистов, иранские БПЛА фактически пока не опробованы в условиях реальной войны, когда им противодействовали бы ПВО регулярной армии. Йеменские хуситы обычно их применяли "роем" против одной цели (как правило, это были саудовские нефтезаводы). Ливанская "Хизбалла" осуществляла одиночные запуски.

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В публикации WP отмечалось, что власти России могут обращаться только к двум странам для восполнения дефицита БПЛА. Это Иран и Китай. "Но Китай глубоко запутался в глобальной цепочке поставок и не хочет поставлять боевые БПЛА, потому что это, вероятно, приведет к санкциям со стороны США", – говорилось в статье. Наладить массовое производство БПЛА в России сейчас проблематично из-за международных санкций.

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Ранее агентство Associated Press со ссылкой на представителей западной разведки уведомляло, что Россия получила сотни иранских беспилотников, которые сможет использовать в войне против Украины. Особо отмечалось, что Тегеран проигнорировал предупреждения США о недопустимости подобных поставок. При этом конкретные типы поставленных БПЛА не назывались.

Пока нет официально подтвержденных сведений о том, что армия РФ уже начала применять иранские БПЛА на территории Украины (хотя подобная информация появлялась в СМИ).

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В публикации AP отмечалось, что в случае заключения нового "ядерного соглашения" с Ираном и ослабления санкций против Исламской республики иранский военно-промышленный комплекс сможет наращивать производство вооружений. При этом ослабление санкций против Ирана позволит России усилить военные действия против Украины и с помощью своих союзников иранцев обходить международные санкции, в частности осуществляя транзит нефти и другой продукции через Иран.

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Несколько недель назад известный ливанский военно-политический журналист Элайджа Магнье сообщил, что Россия подписала с Ираном контракт на покупку 1000 беспилотников после того, как иранцы поставили несколько БПЛА и тренажер, на котором тренировались российские офицеры. Магнье также заявлял, что первые иранские БПЛА уже были успешно применены в Украине. В публикации Магнье было упомянуто о том, что российских военных привлекли БПЛА Shahed-129, способные более 24 часов находиться в воздухе и зарекомендовавшие себя в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

Украинский военный эксперт Олег Жданов выражал сомнения в том, что Иран сможет поставить России 1000 беспилотников Shahed-129. По его оценке, иранцы изготавливают 9-10 таких БПЛА в год, и сборка идет "не заводская, а полукустарная". Жданов напомнил, что даже турецкий завод по производству БПЛА Bayraktar при доступе к технологиям и с масштабными мощностями выпускает по 200 беспилотников в год.

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9 августа американский телеканал CNN передавал, что группа российских военных специалистов прибыла в Иран и в течение последних недель проходит курс обучения управлению иранскими беспилотными самолетами. Публикация была проиллюстрирована спутниковым снимком, на котором, как заявляет CNN, показана авиабаза в Иране, где находятся россияне. На этом снимке видны два беспилотных самолета Shahed-129 и Shahed-191. По сведениям CNN, эти беспилотники иранцы демонстрировали россиянам 8 июня 2022 года на аэродроме Кашан к югу от Тегерана (именно к этой дате относится спутниковый снимок).

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Ранее доктор Раз Цимт, израильский эксперт по Ирану, заявлял, что первая партия иранских БПЛА уже поставлена в Россию.

Как отмечала редакция NEWSru.co.il, первые иранские БПЛА мог доставить в РФ грузовой самолет Boeing 747 иранской авиакомпании Fars Air Qeshm, 28 июля приземлившийся в московском аэропорту "Шереметьево".

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Тегеран по-прежнему не комментирует поставки иранских БПЛА в Россию.

Более месяца назад помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что американское руководство располагает информацией о планах Ирана по передаче России сотен беспилотников, как разведывательных, так и ударных. Салливан также сообщил, что властям США известно, что Иран готов обучать российских российских специалистов управлению этими БПЛА, причем процесс обучения начнется уже в июле. Источник этой информации в заявлении Салливана указан не был.

Иран в последние десятилетия активно развивал программу своей беспилотной военной авиации, достигнув на этом направлении определенных успехов. Иранские ударные БПЛА активно применяются йеменскими хуситами и другими вооруженными группировками, в частности ливанской "Хизбаллой". По оценкам специалистов, Иран превосходит Россию по разработке и производству БПЛА, однако значительно уступает таким странам, как США, Израиль, Великобритания, Турция, Китай.

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Россия в настоящее время испытывает острый дефицит БПЛА в зоне боевых действий на территории Украины. Известно, что российскими военными задействуются даже беспилотники МЧС.

БПЛА Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191. Что они собой представляют?

Mohajer-6 – однодвигательный боевой беспилотный летательный аппарат производства иранской компании Qods Aviation Industry. Это сравнительно новый БПЛА, серийное производство которого было начато в 2018 году. Может выполнять как разведывательные, так и ударные миссии. Максимальная полезная нагрузка: 100 кг. Максимальная дальность полета: 200 км. Стоит на вооружении иранской армии и "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР). В 2019 году применялся иранскими военными против курдов. У Ирана на июль 2022 года было менее 200 таких БПЛА.

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Shahed-129 – однодвигательный средневысотный беспилотный боевой летательный аппарат, разработанный Shahed Aviation Industries для КСИР. Способен выполнять разведывательные задачи в течение 24 часов и осуществлять ударные миссии. Внешне напоминает израильский Hermes 450 или американский MQ-1 Predator. Эти беспилотники применялись в Сирии и были переданы ливанской "Хизбалле". КСИР располагает сотнями таких БПЛА.

Shahed-191 (он же Saegheh-2) – беспилотный боевой летательный аппарат с турбовентиляторным/поршневым двигателем и летающим крылом производства Shahed Aviation Industries. Внешне напоминает американский БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel (в 2011 году Иран перехватил один такой беспилотник и пытался его копировать), но меньше по размерам и существенно отличается от него. КСИР демонстрировал видеозаписи и снимки полетов этих БПЛА, достоверность этих рекламных материалов вызывает сомнения. Сомнительна и декларируемая возможность применения Shahed-191 в качестве ударных БПЛА.

По всей видимости, основной интерес Россия проявляет к БПЛА Shahed-129. Наиболее близкий "российский родственник" этого иранского беспилотника – БПЛА "Иноходец" ("Орион"), созданный компанией "Кронштадт" (до 2015 года именовалась "Транзас"). В марте 2022 года министерство обороны РФ заявляло о применении этого беспилотника против украинской армии. Утверждалось, что "Иноходец", ранее испытанный в Крыму и в Сирии, может нести корректируемую авиационную бомбу (КАБ-20, КАБ-50), управляемую планирующую авиабомбу (УПАБ-50), свободнопадающую авиабомбу (ФАБ-50) и авиационную управляемую ракету (Х-50) – очевидно, не одновременно. Даже если "Иноходцы" ("Орионы") применялись армией РФ в начале войны против Украины, вряд ли в настоящее время российские военные ими располагают. По данным генерального штаба ВСУ, за почти полгода войны в Украине армия РФ потеряла 766 БПЛА оперативно-тактического уровня (в свою очередь, минобороны РФ утверждает, что армия Украины потеряла 1720 беспилотных летательных аппаратов, очевидно включая в это число и обычные квадрокоптеры).