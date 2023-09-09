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    В мире

    Землетрясение в Марокко; более 1000 погибших

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    Землетрясение в Марокко; более 1000 погибших
    AP Photo/Mosa'ab Elshamy     Землетрясение в Марокко; более 1000 погибших
    AP Photo/Mosa'ab Elshamy     Землетрясение в Марокко; более 1000 погибших
    AP Photo/Mosa'ab Elshamy

    Поздно вечером в пятницу, 8 сентября, в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Эпицентр подземных толчков находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша (население 839 тысяч человек), ближайший населенный пункт к эпицентру, 60 км – Укаимеден (население 4400 человек). Очаг залегал на глубине 10 километров.

    Зафиксировано множество повторных подземных толчков магнитудой до 4,8.

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    Марокканское информационное агентство (MAP) днем 9 сентября сообщает о 1037 погибших и 1200 пострадавших. Эти данные публикует пресс-служба МВД Марокко.

    Однако речь идет пока о первичных сведениях. Число жертв и пострадавших может значительно возрасти.

    Проверяется информация об израильтянах, которые могли находиться в зоне землетрясения.

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    Самым разрушительным и смертоносным землетрясением в истории Марокко до сих пор было Агадирское землетрясение, происшедшее 29 февраля 1960 года. Тогда в результате землетрясения магнитудой 5,7 погибли около 15000 человек.

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