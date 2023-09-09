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    В мире

    Мощное землетрясение в Марокко, сотни погибших

    время публикации: | последнее обновление:
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    Рабат (Марокко). После землетрясения. Поздний вечер 8.09.2023
    AP Photo/Mosa'ab Elshamy

    Поздно вечером в пятницу, 8 сентября, в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Эпицентр подземных толчков находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша (население 839 тысяч человек), ближайший населенный пункт к эпицентру, 60 км – Укаимеден (население 4400 человек). Очаг залегал на глубине 10 километров.

    Зафиксировано множество повторных подземных толчков магнитудой до 4,8.

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    Марокканское информационное агентство (MAP) утром 9 сентября сообщает о почти 300 погибших и более 150 пострадавших. Эти данные публикует пресс-служба МВД Марокко.

    Однако речь идет пока о первичных сведениях. Число жертв и пострадавших может значительно возрасти.

    Проверяется информация об израильтянах, которые могли находиться в зоне землетрясения.

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