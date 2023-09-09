МВД Марокко: жертвами землетрясения стали более 1300 человек

По состоянию на вечер 9 сентября, министерство внутренних Марокко подтверждает гибель более 1300 человек в результате мощного землетрясения, происшедшего поздно вечером 8 сентября. По данным МВД, пострадали свыше 1800 человек.

В сообщении марокканского МВД сказано: "Число погибших увеличилось до 1305, пострадали более 1832, из них 1220 получили серьезные ранения".

Сведения о жертвах и пострадавших уточняются.

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Как сообщалось ранее, в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9, передавал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр подземных толчков находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша (население 839 тысяч человек), ближайший населенный пункт к эпицентру, 60 км – Укаимеден (население 4400 человек). Очаг залегал на глубине 10 километров. Зафиксировано множество повторных подземных толчков магнитудой до 4,8.

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Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства.

Проверяется информация об израильтянах, которые могли находиться в зоне землетрясения.

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Министерство иностранных дел Израиля вечером в субботу, 9 сентября, уведомило, что в настоящее время, по данным МИДа, в Марокко находятся 468 граждан Израиля, с 56 из которых до сих пор не установлена связь.

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На 10 сентября запланирован вылет в Марокко делегации израильского МИДа для усиления команды дипломатов, работающих в Рабате. В состав делегации войдут представители консульского отдела и его администрации с целью помочь израильтянам вернуться в Израиль.

Ранее авиаперевозчик "Эль-Аль" сообщил, что израильтяне, которые в настоящее время находятся в Марокко и купившие билеты домой (на даты до 17 сентября включительно), могут без доплаты перенести дату вылета на ближайшие дни. В случае отсутствия мест на рейсах "Эль-Аль", компания постарается отправить этих пассажиров рейсами других авиакомпаний. Пассажиры, купившие билеты на рейсы из Израиля в Марокко с датой вылета до 15 сентября, могут "отодвинуть" или отменить полет, получив ваучер для использования затраченной на билет суммы в будущем. В настоящее время "Эль-Аль" продолжает выполнять полеты в Марракеш по расписанию.

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Самым разрушительным и смертоносным землетрясением в истории Марокко до сих пор было Агадирское землетрясение, происшедшее 29 февраля 1960 года. Тогда в результате землетрясения магнитудой 5,7 погибли около 15000 человек.