Израильский стартап Innoviz получил контракт на $4 млрд от одного из крупнейших автоконцернов мира

Израильская стартап-компания Innoviz, разрабатывающая лидары для автомобилей, сообщила о подписании контракта на 4 миллиарда долларов с крупным автомобилестроительным холдингом, контролирующим 10% мирового рынка автомобилей.

Лидар - устройство, позволяющее обнаруживать предметы и определять расстояние до них с помощью света. В 2020 году Innoviz сообщил о создании лидаров нового поколения, значительно превосходящих предыдущие по своим параметрам и стоящие на 70% дешевле.

Это крупнейшая в истории сделка на рынке лидаров. В борьбе за контракт Innoviz обошел более 60 конкурентов.

Следует отметить, что у компании уже есть контракт с концерном BMW более, чем на 2 миллиарда долларов, подписанный в 2018 году.

Cтартап-компания Innoviz была создана в 2016 году четырьмя выходцами из технологического подразделения военной разведки АМАН, к которым присоединился известный предприниматель и инноватор Зоар Зисапель.

В 2018 году Innoviz был назван в числе "Пионеров технологий" Всемирного экономического форума. В 2021 году доходы компании составили 5 миллионов долларов при расходах на разработки более 90 миллионов долларов. Прорыв ожидается в 2022 году, когда начнется установка приборов Innoviz на автомобилях BMW.