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NEWSru.co.il :: Автомобили27 апреля 2022 г., 08:10

БАГАЦ отказался рассматривать иск против акциза на машинные масла

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БАГАЦ отказался рассматривать иск против акциза на машинные масла

Импортеры машинных масел, Объединение торговых палат и Объединение авторемонтных мастерских по рекомендации судей Высшего суда справедливости (БАГАЦ) отозвали свой иск с требованием отменить акциз на машинные масла, введенный правительством в прошлом году.

Иск был отозван после того, как судьи дали понять истцам, что в данном вопросе нет места судебному вмешательству в решение правительства.

Акциз на машинные масла и растворители был введен в рамках борьбы с их использованием для разбавления бензина и дизельного топлива.


По оценке налогового управления, ущерб от подобной деятельности, которой занимались в первую очередь организованные преступные группировки и бедуинские кланы, составлял около 1 миллиарда шекелей в год.

Введение акциза, приравнивающего стоимость масел и растворителей к стоимости топлива, делает разбавление бессмысленным с финансовой точки зрения, лишая тем самым ОПГ значимого источника доходов.

Введение акциза было согласовано в 2019 году и должно было вступить в силу летом 2020 года, однако было отложено из-за кризиса, связанного с эпидемией коронавируса.

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Подписан указ о введении акциза на машинные масла и растворители, используемые для разбавления топлива

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