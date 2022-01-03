Импортер Toyota объявил о повышении цен

Компания Union Motors, являющаяся официальным импортером автомобилей Toyota, объявила о повышении цен на модели 2022 года.

Модели Toyota Yaris, Toyota Yaris Cross и Toyota Corolla подорожали в новом году на 1-3 тысячи шекелей. В более дорогих моделях подорожание от 5 тысяч шекелей.

Одной из основных причин подорожания стал дефицит на рынке автомобилей, вызванный глобальной нехваткой чипов. Вместе с тем, за счет укрепления шекеля по отношению к доллару подорожание оказалось меньшим, чем прогнозировалось.