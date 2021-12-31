Подписан указ об изменении схемы налогообложения мотоциклов

Министр финансов Авигдор Либерман подписал подготовленный налоговым управлением указ об изменении механизма начисления налога на покупку мотоциклов, которое приведет к подорожанию некоторых моделей на 2700 шекелей в среднем.

Указ касается мотороллеров и мотоциклов с объемом двигателя от 400 до 800 кубических сантиметров, доля которых на рынке составляет около 9%. Первоначально планировалось повышение налога на сумму до 5000 на 40% мотоциклов.

В то же время около 15% моделей, в основном спортивные мотоциклы и модели с объемом двигателя от 125 до 500 кубических сантиметров , подешевеют из-за изменения схемы налогообложения на несколько сотен шекелей.