Внедорожник Dacia Jogger, который будет продаваться в Израиле, провалил тест EURONCAP на безопасность

Европейская организация безопасности автотранспорта EURONCAP опубликовала результаты последних тестов, отметив полный провал внедорожника Dacia Jogger.

Внедорожник, поставки которого планируются, в том числе, и в Израиль, получил по результатам тестов всего одну звезду.

Проводившие тестирование специалисты отметили, что водитель и пассажир на переднем сидении имеют высокий шанс в результате аварии получить серьезные травмы от столкновения с приборной панелью.

Также пассажиры не имеют защиты от боковых аварий и систем предотвращения ДТП.