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NEWSru.co.il :: Автомобили14 апреля 2022 г., 11:02

Внедорожник Dacia Jogger, который будет продаваться в Израиле, провалил тест EURONCAP на безопасность

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Внедорожник Dacia Jogger, который будет продаваться в Израиле, провалил тест EURONCAP на безопасность

Европейская организация безопасности автотранспорта EURONCAP опубликовала результаты последних тестов, отметив полный провал внедорожника Dacia Jogger.

Внедорожник, поставки которого планируются, в том числе, и в Израиль, получил по результатам тестов всего одну звезду.

Проводившие тестирование специалисты отметили, что водитель и пассажир на переднем сидении имеют высокий шанс в результате аварии получить серьезные травмы от столкновения с приборной панелью.

Также пассажиры не имеют защиты от боковых аварий и систем предотвращения ДТП.


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