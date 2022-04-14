Внедорожник Dacia Jogger, который будет продаваться в Израиле, провалил тест EURONCAP на безопасность
Европейская организация безопасности автотранспорта EURONCAP опубликовала результаты последних тестов, отметив полный провал внедорожника Dacia Jogger.
Внедорожник, поставки которого планируются, в том числе, и в Израиль, получил по результатам тестов всего одну звезду.
Проводившие тестирование специалисты отметили, что водитель и пассажир на переднем сидении имеют высокий шанс в результате аварии получить серьезные травмы от столкновения с приборной панелью.
Также пассажиры не имеют защиты от боковых аварий и систем предотвращения ДТП.
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