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NEWSru.co.il :: Автомобили14 апреля 2022 г., 13:02

Минтранс готов вдвое снизить стоимость лицензии для таксистов, готовых пересесть на электромобиль

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Минтранс готов вдвое снизить стоимость лицензии для таксистов, готовых пересесть на электромобиль

Министерство транспорта объявило о намерении предоставить 50% скидки на лицензию на право предоставления услуг для таксистов, которые будут готовы пересесть на электромобиль.

Следует отметить, что речь идет о существенной сумме. Стоимость лицензии таксиста составляет 248 тысяч шекелей, таким образом, переход на "зеленое" такси позволит владельцу лицензии сэкономить 124 тысячи шекелей.

Соответствующий законопроект опубликован для ознакомления общественности, после чего будет передан на рассмотрение в Кнессет.


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