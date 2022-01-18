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NEWSru.co.il :: Автомобили18 января 2022 г., 11:52

Германия признала неспособность полностью прекратить продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2030 году

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Германия признала неспособность полностью прекратить продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2030 году

После того, как в 2021 году правительство Германии объявило о намерении полностью запретить продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2030 году, в начале 2020 года оно было вынуждено скорректировать цели.

Согласно новому заявлению министра транспорта Германии Волькера Вессинга, в "экологически чистые" автомобили, которые можно будет продавать в Германии с 2030 года, включены также гибридные автомобили, основанные на сочетании двух двигателей – электрического и внутреннего сгорания.

Согласно данным министерства транспорта, в 2021 году в Германии было продано 2,62 миллиона автомобилей, что делает страну крупнейшим автомобильным рынком Европы.


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