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NEWSru.co.il :: Автомобили21 апреля 2022 г., 11:37

"Глобс": после праздника импортеры объявят о повышении цен на автомобили

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"Глобс": после праздника импортеры объявят о повышении цен на автомобили

После окончания праздника Песах импортеры автомобилей в Израиле начнут объявлять о повышениях цен, что нехарактерно для израильского автомобильного рынка в это время года, сообщает газета "Глобс".

Обычно изменения в прейскурантах происходят в начале года или в связи с изменениями в налогообложении. Новое повышение напрямую связано с повышением цен стоимости производство, в первую очередь – для европейских автоконцернов.

Вторжение российских войск в Украину и последовавшие за ним антироссийские санкции привели к глобальному росту цен на сырье и на электроэнергию, и к сохранению высоких цен на морские перевозки.


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