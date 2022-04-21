"Глобс": после праздника импортеры объявят о повышении цен на автомобили

После окончания праздника Песах импортеры автомобилей в Израиле начнут объявлять о повышениях цен, что нехарактерно для израильского автомобильного рынка в это время года, сообщает газета "Глобс".

Обычно изменения в прейскурантах происходят в начале года или в связи с изменениями в налогообложении. Новое повышение напрямую связано с повышением цен стоимости производство, в первую очередь – для европейских автоконцернов.

Вторжение российских войск в Украину и последовавшие за ним антироссийские санкции привели к глобальному росту цен на сырье и на электроэнергию, и к сохранению высоких цен на морские перевозки.