Tesla показала 680% роста прибыли, в полтора раза превысив прогнозы аналитиков

Согласно опубликованному финансовому отчету, в первом квартале 2022 года чистая прибыль принадлежащей Илону Маску компании по производству электромобилей Tesla составила 3,2 миллиарда долларов или 2,86 доллара на акцию.

Это на 630% больше показателей за первый квартал 2021 года и почти в полтора раза больше, чем прогнозировали аналитики.

Доходы компании выросли на 81% по сравнению с первым кварталом 2021 года, и составили 18,76 миллиардов долларов, также заметно превысив прогнозы.