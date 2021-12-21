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NEWSru.co.il :: Автомобили21 декабря 2021 г., 11:34

Результат дефицита чипов: автомобили со вторых рук после года пользования стоят дороже, чем при покупке

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Результат дефицита чипов: автомобили со вторых рук после года пользования стоят дороже, чем при покупке

Согласно данным прейскуранта подержанных автомобилей Yad2, медианная цена больших семейных автомобилей выросла за последний год на 17,2%, семейных автомобилей – на 8,9%, а автомобилей из категории мини – на 7,8%.

Более того, отдельные модели 2020 года в 2021 году на рынке подержанных автомобилей даже после года использования стоят дороже, чем на момент их покупки.

Основной причиной такой аномалии стал глобальный дефицит электронных микросхем, который вынудил автомобильные концерны сокращать производство и закрывать целые заводы. Более того, в последние месяцы концерны начали отказываться от установки на некоторых моделях продвинутых систем безопасности, требующих большого количества чипов.


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