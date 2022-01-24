Госавтопарк объявил тендер на закупку нескольких тысяч гибридных автомобилей

Правительственный автомобильный парк опубликовал тендер на покупку нескольких тысяч автомобилей с гибридным двигателем.

Автомобили предназначены для полиции Израиля, службы тюрем и министерства обороны.

Заказ последует на различные категории автомобилей – семейные седаны, лифтбэк, супер-мини, внедорожники и микроавтобусы.

Стоимость автомобилей – до 122 тысяч шекелей за супер-мини, до 210 тысяч шекелей за внедорожник, до 162 тысяч шекелей за семейный седан, до 299 тысяч шекелей за микроавтобус.