Госавтопарк объявил тендер на закупку нескольких тысяч гибридных автомобилей
Правительственный автомобильный парк опубликовал тендер на покупку нескольких тысяч автомобилей с гибридным двигателем.
Автомобили предназначены для полиции Израиля, службы тюрем и министерства обороны.
Заказ последует на различные категории автомобилей – семейные седаны, лифтбэк, супер-мини, внедорожники и микроавтобусы.
Стоимость автомобилей – до 122 тысяч шекелей за супер-мини, до 210 тысяч шекелей за внедорожник, до 162 тысяч шекелей за семейный седан, до 299 тысяч шекелей за микроавтобус.
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