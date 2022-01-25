Кнессет планирует сократить вдвое максимальный срок парковки "беспризорных" автомобилей

Кнессет утвердил в первом чтении законопроект об эвакуации брошенных автомобилей, поданный депутатом Эйтаном Гинзбургом. Законопроект, утвержденный тремя голосами при отсутствии возражений, передан для дальнейшей подготовки в комиссию по внутренним делам.

В рамках законопроекта предлагается сократить с 60 до 30 дней время, предоставляемое владельцу брошенного автомобиля, чтобы позаботиться о нем, прежде чем это сделают власти.

Автомобиль, не имеющий обязательной страховки и/или не прошедший ежегодного техосмотра, можно будет эвакуировать через десять дней после предупреждения

Чтобы не считаться брошенным, автомобиль должен быть передвинут не менее, чем на 12 метров от места предыдущей стоянки, или на другую улицу.