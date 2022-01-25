Иерусалим:
3 - 10°
Тель-Авив:
6 - 14°
Эйлат:
8 - 18°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Автомобили25 января 2022 г., 11:03

Кнессет планирует сократить вдвое максимальный срок парковки "беспризорных" автомобилей

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Кнессет планирует сократить вдвое максимальный срок парковки "беспризорных" автомобилей

Кнессет утвердил в первом чтении законопроект об эвакуации брошенных автомобилей, поданный депутатом Эйтаном Гинзбургом. Законопроект, утвержденный тремя голосами при отсутствии возражений, передан для дальнейшей подготовки в комиссию по внутренним делам.

В рамках законопроекта предлагается сократить с 60 до 30 дней время, предоставляемое владельцу брошенного автомобиля, чтобы позаботиться о нем, прежде чем это сделают власти.

Автомобиль, не имеющий обязательной страховки и/или не прошедший ежегодного техосмотра, можно будет эвакуировать через десять дней после предупреждения


Чтобы не считаться брошенным, автомобиль должен быть передвинут не менее, чем на 12 метров от места предыдущей стоянки, или на другую улицу.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:03 Кнессет планирует сократить вдвое максимальный срок парковки "беспризорных" автомобилей
09:37 Госавтопарк объявил тендер на закупку нескольких тысяч гибридных автомобилей
11:52 Германия признала неспособность полностью прекратить продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2030 году
16:54 107 тысяч фонарных столбов "Нативей Исраэль" смогут отслеживать скорость автомобилей
14:58 Вырастет акциз на машинные масла
07:43 В 2021 году в Израиль было импортировано рекордное количество автомобилей
18:19 Министр транспорта в радиоинтервью призвала владельцев машин пересаживаться на общественный транспорт, чем возмутила слушателей
21:37 Финкомиссия Кнессета заблокировала сокращение льготы для держателей гибридных автомобилей, увеличив льготу на электромобили
11:21 Tesla обновила рекорд поставок в мире и установила рекорд в Израиле
06:59 Импортер Toyota объявил о повышении цен
Загрузка...