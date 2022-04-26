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NEWSru.co.il :: Автомобили26 апреля 2022 г., 12:51

В Израиле начнется продажа вьетнамских электромобилей Vinfast

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Штаб-квартира концерна Vinfast

Переход автомобильного рынка с двигателей внутреннего сгорания на электрические двигатели открыл доступ на международный рынок для молодых производителей, частично нейтрализовав преимущество старого традиционного автопрома.

Вслед за китайскими моделями Geely, Seres, Skywell, Hongqi и другими, на израильском рынке автомобилей появится вьетнамский Vinfast. Модели VF 8 и VF 9, отвечающие европейскому стандарту, и имеющие пробег в 500 километров между зарядками, будут поставляться с гарантией производителя на 10 лет.

Представлять молодой вьетнамский автоконцерн (создан в 2017 году) в Израиле будет новый игрок на рынке импорта автомобилей, компания BEV Motors, созданная выходцами из руководства старых импортеров "Делек Моторс" и "Чемпион Моторс".


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