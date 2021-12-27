За год число угонов автомобилей в Израиле выросло на 43%

В 2021 году в Израиле было угнано на 43% больше автомобилей, чем в 2020 году, сообщает компания "Итуран", специализирующаяся на противоугонных системах.

Подавляющее большинство автомобилей угоняется в Палестинскую автономию – Рамаллу, Калькилию и Туль-Карем, расположенные близко к центральным районам Израиля.

40% угонов в 2020 году пришлись на долю джипов и кроссоверов.

Основной причиной роста угонов стал рост спроса на запчасти, вызванный, в свою очередь, дефицитом чипов и сокращением объемов производства новых автомобилей.

Компания также сообщила, что с начала 2021 года ей удалось предотвратить 1162 угона автомобилей и способствовать задержанию 183 групп автоугонщиков.

34% угонов происходят в Гуш-Дане, 30% – в округе а-Шарон, 12% – в Южном округе, 8% – в округе Шфела, 7% – в Северном округе, 6% – в Иерусалимском округе и 3% – в Иудее и Самарии.

В 21% случаев угон стал возможен благодаря получению угонщиком доступа к ключу от автомобиля, в 32% случаев был осуществлен взлом автомобиля, 8% случаев автомобиль был погружен на эвакуатор, в 3% случаев произошло нападение на водителя с последующим угоном.