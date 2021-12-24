По требованию регулятора Tesla лишит водителей возможности играть в видеоигры во время движения

Представитель Национальной администрации безопасности дорожного движения в США Люсия Санчес сообщила, что компания Tesla заблокирует на время движения автомобиля функцию "Passenger Play", позволяющую водителям и пассажирам на переднем сиденье играть в видеоигры.

Как отмечает издание Washington Post, данная функция повышает риск возникновения аварийных ситуаций.

В публикации обращается внимание на тот факт, что функция "Passenger Play" стала доступна для водителей автомобилей Tesla с декабря 2020 года. До того эта функция работала только в припаркованном электромобиле. По требованию регулятора, теперь водитель и пассажир на переднем сиденье смогут играть только до тех пор, пока автомобиль не начинает движение.

В компании Tesla до сих пор подчеркивали, что усовершенствованный режим Autopilot безопасен и полностью берет на себя функции водителя. Однако регулятор заявляет, что водитель не должен отвлекаться от происходящего на дороге, даже когда управление передано компьютеру.