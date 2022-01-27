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NEWSru.co.il :: Автомобили27 января 2022 г., 12:12

Самый продаваемый автомобиль в Европе – Volkswagen Golf

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Самый продаваемый автомобиль в Европе – Volkswagen Golf

Согласно данным по автомобильному рынку Евросоюза за 2021 год, публикуемым JATO, самой продаваемой моделью автомобиля в ЕС был Volkswagen Golf (205.408 машин). Германский автомобиль с трудом сохранил лидерство (сокращение продаж на 28%) из-за дефицита чипов.

На втором месте по популярности – Peugeot 208 (196.896 автомобилей, снижение на 1% по сравнению с 2020 годом), на третьем – Dacia Sandero, показавшая 16,9% рост продаж и конечный результат в 196.792 автомобиля. Успех румынского бренда основан на минимальном количестве электроники, в результате чего он оказался нечувствителен к дефициту чипов.

На четвертом месте – Renault Clio, которую кризис сбросил со второго места, а замыкает первую пятерку Peugeot 2008.


Самый продаваемый в Европе электромобиль – Tesla 3, занявший 17-ю строчку в рейтинге продаж со 141.429 автомобилями.

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