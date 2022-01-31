Кнессет расширит списки услуг, которые автомастерские смогут предоставлять на дому у клиента
Экономическая комиссия Кнессета утвердила к итоговому чтению поправку к Закону об обслуживании автотранспорта, существенно расширяющую полномочия мобильных авторемонтных мастерских.
На текущий момент мобильная мастерская может предоставлять очень ограниченный список услуг, в основном – экстренную помощь в виде замены колеса или аккумулятор или мелкий ремонт электроники.
После утверждения поправки мобильные мастерские смогут заниматься переустановкой программного обеспечения автомобильных компьютеров, менять стекла, менять фильтры кондиционера, ручки дверей и т.д.
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