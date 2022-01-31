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NEWSru.co.il :: Автомобили31 января 2022 г., 09:29

Кнессет расширит списки услуг, которые автомастерские смогут предоставлять на дому у клиента

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Кнессет расширит списки услуг, которые автомастерские смогут предоставлять на дому у клиента

Экономическая комиссия Кнессета утвердила к итоговому чтению поправку к Закону об обслуживании автотранспорта, существенно расширяющую полномочия мобильных авторемонтных мастерских.

На текущий момент мобильная мастерская может предоставлять очень ограниченный список услуг, в основном – экстренную помощь в виде замены колеса или аккумулятор или мелкий ремонт электроники.

После утверждения поправки мобильные мастерские смогут заниматься переустановкой программного обеспечения автомобильных компьютеров, менять стекла, менять фильтры кондиционера, ручки дверей и т.д.


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